В двух округах началась агитационная кампания на дополнительных выборах в Национальное собрание РК

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21 марта в РК стартовала агитационная кампания на дополнительных выборах в Национальное собрание, которые пройдут 3 апреля. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выборы состоятся в двух избирательных округах провинции Кёнсан-Намдо - в округе Сонсан-гу города Чханвона, а также в уезде Косон-гун и городе Тхонёне. Кандидаты в этот период могут развешивать транспаранты и баннеры на улицах, а также вести агитацию с использованием спецоборудования в общественных местах и через интернет-площадки. Для участия в выборах в избирательном округе Сонсан-гу города Чханвона зарегистрированы семь, а в избирательном округе уезда Косон-гун и города Тхонёна – три кандидата. Досрочное голосование пройдёт с 29 марта по 1 апреля.