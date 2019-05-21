Кронпринц Дании Фредерик прибыл с визитом в РК

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В этом году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между РК и Данией. В настоящий момент кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри находятся в Сеуле с официальным визитом. В минувший понедельник президент РК принял почетных гостей в своей резиденции. На встрече Мун Чжэ Ин обратился к датской стороне с просьбой о дальнейшей поддержке в создании мира на Корейском полуострове. Мун также отметил участие Дании в Корейской войне, в частности, помощь в создании государственного лечебного центра. В свою очередь, Фредерик высоко оценил усилия корейского президента и результаты проделанной работы для достижения мира между Югом и Севером. Отметим, что Фредерик был РК в 2012 году. В этот раз гости посетят район демилитаризованной зоны на границе двух Корей, где недавно Юг и Север пришли к договоренности о сносе сторожевых постов, разминировании и поиске останков погибших солдат. Южнокорейский президент посещал Данию в прошлом году, где принимал участие в первом саммите Партнёрство для «зелёного» роста и глобальных целей к 2030 году (P4G).