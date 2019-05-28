Спикер Национального собрания РК призвал Россию помочь в построении мира на Корейском полуострове

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Если на Корейском полуострове будет построен прочный мир, это будет означать, что мир построен во всей Северо-Восточной Азии и Евразии. Об этом заявил спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан в ходе состоявшейся во вторник в Москве встречи с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Мир в регионе пойдёт на пользу двум Кореям, России и всему мировому сообществу, поможет активизировать сотрудничество между РК и Россией,- отметил Мун Хи Сан. Он напомнил, что Россия помогла вывести КНДР на переговоры, выразив надежду на то, что Россия продолжит дипломатические усилия по созданию основы мира на Корейском полуострове. Мун Хи Сан пригласил своего российского коллегу посетить Сеул. В свою очередь, Вячеслав Володин напомнил, что визит президента РК Мун Чжэ Ина в Москву в прошлом году придал новый импульс двусторонним отношениям. Затем Мун Хи Сан и Вячеслав Володин провели первое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы России и Национального собрания РК, на котором обсуждались вопросы, касающиеся построения мира на Корейском полуострове, двустороннего и многостороннего сотрудничества, культурных, образовательных и кадровых обменов, а также совместного празднования в 2020 году 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.