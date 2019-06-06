Общественность и правительство РК обсуждают проблему микропыли

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9 июня в Сеуле состоятся открытые общественные дебаты по проблеме микропыли. Они будут транслироваться в прямом эфире телеканалом KBS 1TV. В мероприятии примут участие представители Государственного совета по решению проблемы микропыли, начавшего работу в начале июня, профессиональных кругов и экспертов. На дебатах запланировано присутствие председателя вышеуказанного совета Пан Ги Муна и министра экологии Чо Мён Рэ. Все предложения, которые прозвучат в ходе мероприятия, будут проанализированы экспертами, профильными организациями правительства, деловых кругов и местных администраций. По итогам рассмотрения будут выделены конкретные темы для обсуждения в ходе вторых дебатов. Затем после рассмотрения они будут официально предложены правительству.