Производство автомобилей в РК увеличилось в мае на 4,1%

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Производство автомобилей в РК выросло в мае на 4,1% в годовом исчислении, составив 366.152 единицы. Экспорт вырос на 6,1%, составив 226 тыс. автомобилей, что объясняется улучшением показателей на североамериканском рынке за счёт автомобилей класса SUV и экологичных машин. Об этом сообщили 13 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Южнокорейский автопром увеличил поставки в Азию, Северную Америку, Восточную Европу. Вместе с тем, отмечено снижение поставок в страны Латинской Америки, ЕС, Ближнего Востока. На южнокорейском рынке продажи отечественных автомобилей выросли на 0,5%, а импортных снизились на 17,6%. Накопленный показатель с начала года составил 153.820 автомобилей, сократившись на 2,5% по сравнению с прошлым годом.