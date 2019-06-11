Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром Норвегии

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13 июня президент РК Мун Чжэ Ин встретился в Осло с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг. Обсуждался широкий спектр вопросов, достигнута договорённость об укреплении сотрудничества в сферах создания технологий судостроения будущего, а также водородной энергетики. Мун Чжэ Ин заявил, что две страны расширяют области взаимодействия, включая боронную промышленность, экологичное производство, поддерживают обмены по важным пунктам государственной политики, в чтсле которых климатические изменения и стремление к устойчивому росту. Эрна Сульберг указала, что РК и Норвегия разделяют множество ценностей, в числе которых демократия и верховенство закона. Лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости более поступательного развития технологий, применения и хранения водорода, который является источником чистой энергии будущего поколения. Они обменялись мнениями по решению проблем загрязнения атмосферы, договорились продолжать сотрудничество в сфере противодействия климатическим изменениям. После саммита представители сторон подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере водородной энергетики. Помимо этого подписаны пять меморандумов о сотрудничестве в изучении Северного полюса, семь меморандумов в сфере судостроения. Всего стороны подписали 18 документов. После завершения программы визита в Норвегию Мун Чжэ Ин отправится в Швецию. Там он встретится с королём Карлом XVI Густавом и премьер-министром Стефаном Лёвеном, выступит в парламенте на тему доверия на Корейском полуострове через призму денуклеаризации Швеции.