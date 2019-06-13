Госучреждения представили проект расходов на 2020 год

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Госучреждения представили проект расходов на 2020 финансовый год. 14 июня в министерстве планирования и финансов сообщили, что объём запланированных расходов составил 498 трлн 700 млрд вон или 421,2 млрд долларов. Это на 6,2% больше, чем в этом году. Сумма бюджетных расходов выросла на 5,1%, составив 345,7 трлн вон, а объём различных фондов вырос на 8,7% до 153 трлн вон. Запрашиваемая сумма средств выросла в девяти сферах, в числе которых соцобеспечение, НИОКР, оборона и другие. Между тем, показатель сократился по трём направлениям - капитал, вложенный в социальную инфраструктуру (SOC), лесное хозяйство, промышленность. Учитывая расширение соцподдержки людей, находящихся в поисках работы, а также размеров социальной пенсии, расходы на здравоохранение, соцобеспечение и трудоустройство выросли на 12,9%, составив 181,7 трлн вон. Показатель относительно оборонной области вырос на 8% до 50,4 трлн вон, что связано с планами по улучшению условий военной службы и укреплению обороноспособности страны. В сфере экологии запрошенная сумма выросла на 5,4% до 7,8 трлн вон. Тут отражены меры по снижению уровня концентрации микропыли в воздухе.