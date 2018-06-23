В Москве состоялись переговоры глав МИД РК и РФ

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17 июля в Москве состоялись переговоры глав МИД РК и России. Кан Гён Хва и Сергей Лавров обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию на Корейском полуострове. Нынешняя встреча была направлена на оценку степени реализации договорённостей, достигнутых в ходе южнокорейско-российского саммита, состоявшегося в июне прошлого года, а также на обсуждение ситуации на Корейском полуострове и в других регионах. На совместной пресс-конференции Кан Гён Хва заявила, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в закреплении прочного мира на Корейском полуострове и в достижении полной денуклеаризации Севера. Они также сошлись во мнении о важности нынешнего момента для процесса мира и о необходимости достижения реальных подвижек в денуклеаризации путём возобновления диалога КНДР и США. Кан Гён Хва призвала российскую сторону оказать поддержку в этом вопросе. Была достигнута договорённость о расширении сотрудничества в создании двигателей будущего роста на основе информационно-коммуникационных технологий и о работе над соглашением по формированию зоны свободной торговли инвестициями и услугами. На следующий год, когда дипломатическим отношениям двух стран исполняется 30 лет, поставлена цель по достижению объёма взаимного товарообмена в 30 млрд долларов. Сергей Лавров, между тем, касательно международных проблем сказал: «Особое внимание уделили ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Мы с нашими коллегами едины в понимании необходимости дальнейшего продвижения переговорного процесса между всеми участниками корейского урегулирования. Как Республика Корея, так и Россия считают мирное, политическое урегулирование, выработку встречных шагов в этом процессе единственно возможным способом добиться прогресса в решении существующих в субрегионе проблем».