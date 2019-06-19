Япония отвергла предложение РК по решению спора вокруг проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации

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19 июня южнокорейское правительство предложило Японии план разрешения разногласий вокруг проблемы жертв принудительной трудовой мобилизации времён Второй мировой войны. Он предусматривает покрытие части компенсаций жертвам трудовой мобилизации южнокорейской стороной. Ранее, несколько южнокорейцев, ставших жертвами принудительной мобилизации, подали иск против японских компаний с требованием выплатить им компенсации. Верховный суд РК удовлетворил их требование, что вызвало протест Японии и спровоцировало повышение напряжённости в отношениях двух стран. Между тем, в Токио озвученное в среду предложение РК отвергли, указав на то, что данные меры не могут стать решением проблемы. Предложение правительства РК подразумевает формирование фонда для выплаты средств жертвам мобилизации за счёт добровольных отчислений не только японских компаний, но и южнокорейских предприятий, которые получили выгоду от заключения правительствами двух стран базового договора о нормализации южнокорейско-японских отношений от 1965 года. На прошлых выходных первый замминистра иностранных дел РК Чо Сэ Ён посетил Японию, лично озвучив это предложение. Примечательно, что МИД РК, которому принадлежит данная идея, не провёл процедуру ознакомления с мнением истцов по данному делу, а также вышеуказанных южнокорейских компаний. Министр иностранных дел Японии Таро Коно вновь потребовал формирования совместной с РК арбитражной комиссии по разрешению спора. В Токио рассматривают возможность обращения в международный суд в случае, если комиссия не будет сформирована. Однако без согласия РК это не возможно. На этом фоне пока не известно, состоится ли встреча глав двух стран на полях саммита «Большой двадцатки» на следующей неделе.