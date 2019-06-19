РК посетит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

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26-27 июня наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман посетит с официальным визитом РК по приглашению президента Мун Чжэ Ина. Об этом 19 июня сообщили в администрации главы РК. Это будет его первый визит в Сеул. На 26 июня запланирована встреча Мухаммеда бин Салмана с Мун Чжэ Ином. Они примут участие в церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и в официальном обеде. В администрации отметили, что Саудовская Аравия является одним из важнейших дружественных государств для РК, главным поставщиком нефти, а также крупнейшим экономическим партнёром на Ближнем Востоке. РК участвует в реализации программы развития «Видение Саудовской Аравии-2030», возглавляемой наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Поэтому ожидается, что данный визит позволит укрепить реальное сотрудничество двух стран в самых разных сферах. Стороны также намерены обсудить вопросы взаимодействия по таким отраслям, как информационно-коммуникационные технологии, ядерная энергетика, производство экомобилей, развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, ожидается, что наследный принц еще раз подтвердит поддержку Саудовской Аравии в развитии «процесса мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове», инициатором которого является правительство РК.