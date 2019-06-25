В Москве состоялись российско-северокорейские дипломатические консультации

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24 июня замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов встретился в Москве с заместителем министра иностранных дел КНДР Им Чхон Илем. Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, «стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове с акцентом на необходимость уплотнения координации по комплексному урегулированию проблем субрегиона». Дипломатические консультации проведены в рамках договорённостей об активизации сотрудничества в различных областях, достигнутых в ходе северокорейско-российского саммита, состоявшегося в апреле во Владивостоке. 22 июня агентство ЦТАК сообщило о том, что Им Чхон Иль вылетел в Москву для участия в переговорах на уровне замминистров иностранных дел. Пхеньян стремится укрепить связи с соседними странами, включая Китай и Россию, в условиях отсутствия прогресса на переговорах о денуклеаризации с США.