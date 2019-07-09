Северокорейские СМИ критикуют ограничительные меры Японии

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ подвергли критике меры Японии по ограничению экспорта важных производственных материалов в РК. 10 июля газета «Нодон синмун» опубликовала статью, в которой, в частности, говорится, что Япония, не признающая свою ответственность за преступления прошлого, продолжает вести себя «нагло и надменно». Север впервые озвучивает такую позицию через официальные СМИ. В газете говорится, что Токио, усиливая экономическое давление на Сеул, пытается избежать ответственности за корейских жертв принудительной трудовой мобилизации. «За этим стоят враждебные замыслы команды Синдзо Абэ, направленные на милитаристские цели», - подчёркивается в статье. Такая реакция Севера может отражать протест против подозрений Японии в передаче Югом стратегических материалов Северу. Кроме того, может иметь место недовольство озвученной в ходе саммита «Большой двадцатки» в Осаке позиции Японии о необходимости тщательного исполнения резолюций СБ ООН по санкционному давлению на КНДР.