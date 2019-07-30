ЦТАК: Проведены испытания крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы

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31 июля в КНДР состоялись успешные испытания новой крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы, которые проходили под руководством лидера страны Ким Чен Ына,- сообщило в четверг агентство ЦТАК Испытательные стрельбы подтвердили тактические данные и технические характеристики нового оружия, а Ким Чон Ын был удовлетворён их результатами. Снаряд нового типа будет играть главную роль в наземных военных операциях, - отмечается в сообщении ЦТАК. Какой именно снаряд был испытан, в сообщении не уточняется. Два реактивных снаряда были запущены с разницей в 20 минут из района порта Вонсан на восточном побережье. По оценке Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Республики Корея, они преодолели примерно 250 километров, достигнув высоты 30 километров. Предыдущие запуски имели место 25 июля, и тогда были запущены две ракеты малой дальности класса земля-земля KN-23, которые представляют собой северокорейскую версию ракеты Iskander российского производства. Они пролетели порядка 600 км.