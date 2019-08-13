Starbucks внесла лепту в сохранение культурного наследия Кореи

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Международная сеть кофеен Starbucks в преддверии 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига передала управлению по охране культурного наследия РК и Национальному фонду культурного наследия страны запись, сделанную в 1936 году политическим деятелем Ан Чхан Хо. Это важнейший исторический памятник, который увековечил изречение Ан Чхан Хо: "Преобразование государства начинается с самого себя". Церемония передачи прошла в 13 августа в одном из зданий королевского дворца Токсугун. В этот день 50 потомков борцов за независимость РК получили денежную помощь в размере двух тысяч долларов. Starbucks на протяжении 10 лет тесно сотрудничает с управлением по охране культурного наследия РК.