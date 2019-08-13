На этой неделе состоится встреча представителей МИД РК и Японии

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Первый заместитель министра иностранных дел РК Чо Сэ Ён и его японский коллега Такэо Акиба проведут встречу в третьей стране. Сообщается, что переговоры сторон состоятся 16-17 августа в одной из стран Юго-Восточной Азии. Ожидается, что они обсудят меры Японии по ограничению экспорта в РК, спор вокруг решения Верховного суда РК по выплате японскими компаниями компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации и другие темы. Проведение встречи в третьей стране может указывать на то, что повестка нацелена на откровенный и нейтральный обмен мнениями. Между тем, учитывая серьёзность разногласий двух стран, рассчитывать на то, что предстоящий контакт станет выходом из конфликтной ситуации - не приходится. Вместе с тем, стало известно, что рассматривается проект проведения двусторонней встречи глав МИД РК и Японии по случаю трёхсторонних переговоров министров иностранных дел, которые с большой долей вероятности могут состояться в Пекине.