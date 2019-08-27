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Сборная РК заняла третье место на 45-м чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который проходил в Казани с 22 по 27 августа. По данным министерства труда и занятости, южнокорейская сборная завоевала семь золотых, шесть серебряных и две бронзовых медали. На первом месте Китай - 16 золотых, 14 серебряных и пять бронзовых медалей. На втором месте Россия - 14 золотых медалей, по 4 серебряные и бронзовые. Молодые специалисты из 63 стран и регионов соревновались в 56 компетенциях - от столярного дела и роботехники до флористики, хлебопечения и медицинских услуг. Качество их работы оценивали более 1.300 экспертов. Следующий чемпионат состоится в 2021 году в Шанхае.