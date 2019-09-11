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Южнокорейские военнослужащие за рубежом отметили праздник Чхусок с местными жителями, организовав для них специальные мероприятия. Об этом сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил. Так, подразделение «Ханбит» в Южном Судане пригласило на свою базу 200 детей, живущих в приютах для беженцев, а также 30 должностных лиц ООН и неправительственных организаций. Солдаты провели показательные выступления по тхэквондо, концерт традиционной корейской музыки, показали детям несколько корейских народных игр. Гости военной базы получили подарки, такие как канцелярские товары и обувь. Солдаты из подразделения «Чхонхэ», несущего службу у побережья Сомали, провели церемонию поминовения предков и совместный обед. В настоящее время 1.100 южнокорейских военнослужащих несут службу в 12 странах.