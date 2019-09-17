Дэвид Стилвелл: США прилагают усилия для расширения трёхстороннего сотрудничества с РК и Японией

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США прилагают огромные усилия для расширения трёхстороннего сотрудничества в области безопасности с РК и Японией. Об этом заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл в письме, направленном в комитет Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США. Стилвелл также заявил, что США готовы возобновить переговоры о денуклеаризации с КНДР, но пока сохранят санкции в отношении режима. Он также отметил, что устранение угрозы США и их союзникам, создаваемой незаконными программами в области ядерных и баллистических ракет, является высшим дипломатическим приоритетом. Таким же приоритетом является полная, подконтрольная и необратимая денуклеаризация КНДР.