В Сеуле состоится встреча представителей РК и Японии

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16 октября в Сеуле состоятся переговоры представителей РК и Японии. Глава департамента по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Ким Чжон Хан проведёт встречу с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки. Стороны, как ожидается, обменяются мнениями по текущим вопросам, в числе которых меры Японии по ограничению экспорта в РК стратегического производственного сырья, а также урегулирование спора вокруг компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Они попытаются найти способ смягчения напряжённости в отношениях двух стран. Кроме того, вероятно, они затронут возможность проведения на следующей неделе встречи премьер-министров РК и Японии, Ли Нак Ёна и Синдзо Абэ. В повестку войдут вопросы дальнейших действий в связи с результатами рабочих переговоров КНДР и США, состоявшихся 4-5 октября в Стокгольме.