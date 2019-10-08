Учётная ставка Банка Кореи понижена до 1,25%

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Банк Кореи снизил в среду свою учётную ставку на 0,25% до 1,25%. Это второе снижение за последние три месяца. Соответствующее решение было принято с учётом экономической ситуации в стране. Так, экспорт снижается уже 10 месяцев подряд, с декабря прошлого года. При этом его снижение составило в сентябре 11,7% в годовом исчислении. Кроме того, в прошлом месяце впервые в экономической истории страны был зафиксирован отрицательный рост потребительских цен, который составил 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.