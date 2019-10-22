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C 22 по 25 октября в Пусане проходит Международная выставка военно-морского флота и обороны Madex 2019 (International Maritime Defense Industry Exhibition). Мероприятие посвящено современной военной технике, используемой на воде. На этот раз в выставке принимают участие 160 компаний из 11 стран. Они представляют свои образцы новейших боевых корабельных систем, а также технологии и разработки, связанные с обороной. В ней также принимают участие 80 военных представителей 26 стран. Ожидается, что в ходе выставки будут подписаны контракты на поставку вооружений зарубежным странам на общую сумму 300 млн долларов.