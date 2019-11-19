Половины микропыли в РК образуется внутри страны

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51,2% микропыли, которая периодически загрязняет воздух в РК, образуется внутри страны, а 32,1% поступает из Китая. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого совместно южнокорейскими, китайскими и японскими экологами в период с 2013 по 2017 год. Они обнародованы в среду Корейским институтом окружающей среды, в котором напомнили также, что три страны проводят совместные исследования чистоты атмосферного воздуха с 1996 года. Выяснилось, что доля Китая в общем количестве микропыли в Японии составляет 24,6%. Между тем, в воздухе Китая присутствует 1,9%, а в воздухе Японии – 8,2% южнокорейской микропыли. Учёные пришли к выводу, что концентрация микропыли с каждым годом понижается, но всё ещё находится на высоком уровне. Микропыль, проникая в лёгкие, является потенциальной причиной респираторных и онкологических заболеваний.