В Китакюсю пройдёт встреча министров экологии РК, Китая и Японии

23-24 ноября в японском городе Китакюсю состоится 21-я встреча министров экологии РК, Китая и Японии. Контакты в данном формате проводятся с 1999 года по предложению южнокорейской стороны. Министры обсуждают совместные усилия по решению проблемм экологии, в том числе, борьбу с микропылью. 23 ноября министр экологии РК Чо Мён Рэ, министр экологии и окружающей среды КНР Ли Ганьцзе и министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми проведут двусторонние встречи, а 24 ноября трёхстороннюю. Они представят политику своих государств по защите экологии, обсудят вопросы сотрудничества в улучшении экологической ситуации в Северо-Восточной Азии. Кроме того, Чо Мён Рэ призовёт своих коллег оказать содействие успешному проведению Второго саммита партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года, который состоится в июне следующего года в Сеуле.