Главы МИД РК и Китая договорились приложить совместные усилия к обеспечению мира и стабильности в регионе

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Китай и РК являются близкими соседями, друзьями и партнёрами. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшейся в среду в Сеуле встречи с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. Глава китайского МИД отметил, что «соседи должны укреплять отношения друг с другом, расширять сотрудничество, понимать и поддерживать друг друга, работая вместе». В свою очередь, Кан Гён Хва отметила необходимость укрепления двустороннего сотрудничества посредством более активных обменов на высоком уровне и тесного общения. Большое внимание в ходе встречи было уделено нормализации двусторонних отношений, которые обострились в связи с размещением на юге Корейского полуострова американских комплексов ПРО THAAD.