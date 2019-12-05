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Политика

Главы МИД РК и Китая договорились приложить совместные усилия к обеспечению мира и стабильности в регионе

Write: 2019-12-05 10:52:43Update: 2019-12-05 11:07:44

Главы МИД РК и Китая договорились приложить совместные усилия к обеспечению мира и стабильности в регионе

Photo : YONHAP News

Китай и РК являются близкими соседями, друзьями и партнёрами. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшейся в среду в Сеуле встречи с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва.  Глава китайского МИД отметил, что «соседи должны укреплять отношения друг с другом, расширять сотрудничество, понимать и поддерживать друг друга, работая вместе».  В свою очередь, Кан Гён Хва  отметила необходимость укрепления двустороннего сотрудничества посредством более активных обменов на высоком уровне и тесного общения.  Большое внимание в ходе встречи было уделено нормализации двусторонних отношений, которые обострились в связи с размещением на юге Корейского полуострова американских комплексов ПРО THAAD. 
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