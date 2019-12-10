Министры обороны РК и Индонезии договорились продолжить сотрудничество

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12 декабря министры обороны РК и Индонезии Чон Гён Ду и Прабово Субианто обсудили в Джакарте вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности, в том числе по проекту совместной разработки перспективного истребителя KF-X/IF-X, а также затронули ситуацию на Корейском полуострове. Как сообщили в южнокорейском оборонном ведомстве, министры договорились укреплять сотрудничество в рамках миротворческой деятельности ООН и подготовки военных кадров. Южнокорейская сторона выражает надежду на то, что данная встреча внесёт вклад в обеспечение поддержки со стороны Индонезии процесса налаживания мира на Корейском полуострове и реализации Сеулом «новой южной политики».