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Кан Гён Хва провела телефонный разговор с Ван И

Write: 2020-02-27 09:57:05Update: 2020-02-27 16:59:24

Кан Гён Хва провела телефонный разговор с Ван И

Photo : YONHAP News

26 февраля глава МИД РК Кан Гён Хва, находящаяся с визитом в Лондоне, провела телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И. Она выразила опасения по поводу чрезмерных мер ограничения въезда в отношении иностранцев, прибывающих из РК, принимаемых в ряде регионов Китая. Кан Гён Хва рассказала Ван И о том, что южнокорейские власти принимают прозрачные превентивные меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса COVID-19, призвав китайское правительство не принимать чрезмерных ограничительных мер, полагаясь на реальное положение дел вокруг вируса. Ван И выразил благодарность за поддержку южнокорейской стороны в процессе борьбы КНР с эпидемией, высоко оценив противоэпидемические усилия РК. Он заявил, что правительство КНР будет продолжать усилия для сохранения дружественных отношений двух стран, минимизируя влияние вируса на двусторонние обмены. 
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