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27 марта в РК завершилась регистрация кандидатов для участия в парламентских выборах, которые состоятся 15 апреля. Своих кандидатов зарегистрировали 35 политических партий, что является рекордной отметкой. Таким образом, избирательный бюллетень, в котором указаны все кандидаты, оказался слишком длинным - 48,1 см. По этой причине при подсчёте голосов стало невозможным использование сортировочной машины. За партиями были закреплены номера: за правящей Демократической партией Тобуро– 1, за Объединённой партией будущего – 2, за Партией народного благосостояния - 3, за Корейской партией будущего – 4, Народной партией Тобуро – 5, партией Справедливости – 6. Партии, которые имеют равное количество мандатов, определили номера посредством жребия. Конкуренция на выборах по одномандатным округам составляет 4,4 кандидата на одно место. Это выше, чем в ходе выборов в Национальное собрание 20-го и 19-го созывов. Самая высокая конкуренция наблюдается в Сеуле в избирательном округе Чонно – 12 человек на место. Официальная предвыборная агитация стартует 2 апреля.