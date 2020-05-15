Пхеньян: Доклад Сеула о правах человека в КНДР – «серьёзная политическая провокация»

Photo : YONHAP News

Пхеньян резко осудил недавний доклад Сеула о состоянии прав человека в КНДР. «Это серьёзная политическая провокация в отношении КНДР и конфронтационный акт, который вызывает недоверие и вражду между соотечественниками и приводит отношения между Севером и Югом к катастрофическому концу». Об этом говорится в статье, помещённой в пятницу на северокорейском пропагандистском сайте «Уриминчжоккири». В статье говорится также, что Сеулу следует «внимательнее рассмотреть собственную жалкую ситуацию с правами человека», когда не решены проблемы компенсаций жертвам подавления движения за демократию в Кванчжу и семьям погибших в результате катастрофы парома «Сэволь». Ежегодный доклад о ситуации с правами человека на Севере подготовил аналитический центр Корейского института национального воссоединения. В нём приводятся некоторые примеры серьёзных нарушений прав человека, такие как массовые казни и лагеря для политзаключённых.