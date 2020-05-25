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В мире

В учениях RIMPAC примут участие два южнокорейских эсминца

Write: 2020-05-25 10:20:44Update: 2020-05-25 14:57:49

В учениях RIMPAC примут участие два южнокорейских эсминца

В многонациональных морских учениях RIMPAC, которые пройдут в период с 17 по 31 августа у побережья Гавайских островов, примут участие два южнокорейских эсминца. Об этом сообщили в воскресенье в штабе ВМС. В предыдущих учениях, которые проходили в 2018 году, кроме эсминцев, принимали участие подводная лодка, патрульный самолёт и около 700 военнослужащих. В этом году из-за пандемии COVID-19 учения пройдут в сокращённом виде, в частности, отменена их береговая часть. В этой связи в учениях не будут участвовать подразделения морской пехоты. RIMPAC проходят в Тихом океане с 1971 года, как правило, один раз в два года. РК принимает в них участие с 1990 года. Цель учений – отработка совместных действий по обеспечению безопасности на море.
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