Банк Кореи снизил учётную ставку до нового рекордно низкого уровня

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Комитет по денежно-кредитной политике Банка Кореи снизил в четверг свою учётную ставку на 0,25% до нового рекордно низкого уровня в 0,5%, чтобы помочь поддержать экономику, темпы роста которой самые медленные за последние 20 лет. Предыдущее снижение произошло два месяца назад, составив 0,5%. Решение главного финансового учреждения страны не стало неожиданностью, поскольку две трети из 18 отечественных экономистов, опрошенных агентством Yonhap Infomax, прогнозировали снижение ставки в условиях пандемии COVID-19. Она привела к хаосу в мировой торговле, экспорт из РК сократился в апреле на 24,3%, что впервые за более чем восемь лет вызвало торговый дефицит. Таким образом, негативные последствия для экономики от резкого сокращения экспорта и падения темпов роста в ключевых странах, в том числе, в США и Китае, оказались серьёзнее, чем ожидалось. В результате очередного понижения разрыв с базовой ставкой Федеральной резервной системы США сократился до 0,25–0,5%.