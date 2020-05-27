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Политика

В 2019 году предприняты 9.533 кибератаки на вооружённые силы РК

Write: 2020-05-28 12:42:58Update: 2020-05-28 12:45:01

В 2019 году предприняты 9.533 кибератаки на вооружённые силы РК

Photo : YONHAP News

За последние три года значительно возросло количество кибератак из-за рубежа на вооружённые силы РК с целью похищения военной информации. Как сообщили в четверг в минобороны РК, в прошлом году предприняты 9.533 попытки взломать информационные системы оборонного назначения. Это почти вдвое выше, чем в 2018 году, когда произошло порядка пяти тысяч подобных случаев. Все они оказались неудачными, и утечек военной информации не было. По результатам отслеживания, проводимого Командованием операций в киберпространстве министерства обороны РК, большинство атак проведены с IP-адресов в США и Китае. Между тем, с целью сокрытия информации о своём истинном местонахождении хакеры используют многократную маскировку IP-адресов, поэтому определить настоящий источник кибератак сложно. В связи с ростом числа попыток взлома оборонных информационных систем министерство обороны РК внедрило многоуровневую систему защиты для сетей, серверов и персональных компьютеров. 
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