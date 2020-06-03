Хон Нам Ги: рост РК во втором квартале может быть ниже минус 2%

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Рост экономики РК во втором квартале может оказаться ниже минус 2%. Об этом 3 июня заявил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. Одновременно он озвучил надежду на то, что в третьем и в четвёртом кварталах рост станет положительным. Министр добавил, что такой вариант допускается при условии, если в первом полугодии ситуация с коронавирусом COVID-19 внутри страны улучшится, а во втором полугодии эпидемический кризис пойдёт на спад во всём мире. Комментируя прогноз Банка Кореи о том, что в этом году рост экономики будет отрицательным, Хон Нам Ги заявил, что не исключается возможность улучшений в зависимости от ситуации с COVID-19. По его словам, при положительном применении дополнительного бюджета и экономической политики можно надеяться на то, что рост по итогам года составит 0,1%. Отвечая на вопрос об увеличении госдолга в связи с принятием третьего дополнительного бюджета, Хон Нам Ги заявил, что если сидеть сложа руки, то экономическое бремя государства лишь усилится.