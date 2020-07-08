Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина повысился до 50%

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Уровень поддержки политики президента РК Мун Чжэ Ина, который на прошлой неделе впервые с конца марта упал ниже 50%, вновь повысился. Как свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведённого в период с 6 по 8 июля агентством Realmeter по заказу TBS среди 1.510 взрослых жителей страны, положительно оценили деятельность главы государства 50,0% опрошенных. Это на 0,2% выше, чем на предыдущей неделе. Отрицательное отношение к работе Мун Чжэ Ина в качестве президента выразили 45,7% респондентов, что на 0,2% меньше, чем неделю назад. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро вырос на 2,6% до 40,9%. Рейтинг оппозиционной Объединённой партии будущего вырос на 0,6% до 29,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.