Парламентарии договорились начать работу Национального собрания 21-го созыва

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Правящая партия и оппозиция договорились о начале работы Национального собрания 21-го созыва и согласовали повестку внеочередной июльской сессии. Об этом сообщили во вторник лидеры фракций правящей Демократической партии Тобуро Ким Тхэ Нён и оппозиционной Объединённой партии будущего Чу Хо Ён. Церемония начала работы Национального собрания нового созыва намечена на 16 июля. В соответствии с регламентом, законодательный орган должен был начать работу ещё 30 мая, однако это произойдёт на 45 дней позже. Это самое позднее начало деятельности Национального собрания после внесения поправок в Конституцию РК в 1987 году. На открытии сессии к депутатам обратится президент РК Мун Чжэ Ин. На 20 и 21 июля запланированы выступления представителей крупнейших партий. 22 июля начнётся трёхдневное заслушивание отчётов глав правительственных учреждений. В период с 30 июля по 4 августа состоится пленарное заседание.