Главы МИД РК и Вьетнама обсудили снятие ограничений на въезд бизнесменов

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Министры иностранных дел РК и Вьетнама Кан Гён Хва и Фам Бинь Минь обсудили в пятницу в Ханое вопросы, связанные со снятием ограничений на въезд бизнесменов двух стран, введённых в связи с распространением COVID-19. Кроме того, затрагивались вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Отметив, что Кан Гён Хва является первым высокопоставленным иностранным дипломатом, посетившим Вьетнам после вспышки COVID-19, Фам Бинь Минь сказал, что этот визит свидетельствует о хороших отношениях между двумя странами. В четверг, в первый день визита во Вьетнам, глава южнокорейского МИД встретилась с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком. Это вторая зарубежная поездка Кан Гён Хва с тех пор, как глобальное распространение COVID-19 привело к ограничению дипломатических поездок. В начале августа она посетила Германию.