Google подозревают в нарушении антимонопольного законодательства РК

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Комиссия по добросовестной конкуренции РК ведёт расследование в отношении корпорации Google. Как сообщила в четверг в ходе парламентской проверки работы комиссии её председатель Чо Сон Ук, с 2016 года проверяются два возможных нарушения со стороны американской корпорации. Google подозревается в том, что она не позволяет южнокорейским производителям смартфонов использовать операционные системы других разработчиков и заставляет разработчиков публиковать свои игры только в Play Store. Расследование планируется завершить до конца текущего года. В случае признания компании виновной ей грозят штраф, предписание об изменении методов работы или судебное преследование. В начале октября власти начали ещё одно расследование в отношении Google. Согласно новой политике, которая вступит в силу в октябре следующего года, Google будет взимать 30-процентную комиссию со всех покупок цифрового контента. В этом случае для проведения внутренних платежей станет обязательным использование платёжной системы от Google. Это может быть квалифицировано как навязывание услуги. Иски против Google подали министерство юстиции и прокуроры 11 штатов США, обвиняющие корпорацию в монополизме.