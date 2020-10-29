РК и Япония не сблизили позиции по проблеме принудительного труда

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Высокопоставленные представители внешнеполитических ведомств РК и Японии в ходе состоявшихся в четверг в Сеуле рабочих переговоров не смогли урегулировать разногласия по ключевым вопросам двусторонних отношений. Директор департамента стран Азии и Тихого океана МИД РК Ким Чжон Хан и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки обсуждали такие вопросы как выплата компенсаций корейским жертвам принудительного труда в период Второй мировой войны и введённые в ответ Японией ограничения на экспорт в РК ключевых сырьевых материалов. Как сообщил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства, Ким Чжон Хан подчеркнул, что японское правительство и компании должны проявить искреннее отношение к решению проблемы принудительного труда. Он призвал Токио как можно скорее отменить экспортные ограничения. В ответ его японский коллега в очередной раз призвал Сеул представить приемлемые для Токио меры в отношении проблемы принудительного труда, предупредив, что конфискация активов японской компании обострит ситуацию. Южнокорейский и японский дипломаты высокого уровня встретились впервые после того, как премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга. Предыдущие переговоры Ким Чжон Хана и Сигэки Такидзаки состоялись в феврале этого года, а в июне они общались в формате видеоконференции.