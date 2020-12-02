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3 декабря РК и Испания провели второй стратегический диалог, в ходе которого обсудили ключевые вопросы развития отношений. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Стороны представляли заместитель министра иностранных дел РК Чхве Чжон Гон и его испанский коллега Кристина Галлач. Чхве Чжон Гон выразил благодарность испанской стороне за содействие в возвращении на родину южнокорейцев, оказавшихся изолированными в Экваториальной Гвинее в апреле этого года. Кристина Галлач, в свою очередь, отметила, что испанские власти без особых проблем провели региональные выборы в июле благодаря консультативной помощи РК в реализации противоэпидемических мер. Стороны также сошлись во мнении о схожести политики «Нового зелёного курса» РК и масштабного проекта «Европейский зелёный курс», нацеленного на борьбу с изменением климата и улучшением экологической обстановки. Они договорились укреплять сотрудничество в преодолении последствий COVID-19 и восстановлении экономики в рамках «зелёной» политики. Решено развивать взаимодействие в таких сферах как четвёртая промышленная революция, исследования, новая возобновляемая энергетика.