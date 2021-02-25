Суд США обязал Пхеньян выплатить 2,3 млрд долларов за захват корабля в 1968 году

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Суд округа Колумбия в США обязал Северную Корею выплатить 2 млрд 300 млн долларов в качестве компенсации за ущерб членам экипажа американского корабля «Пуэбло» захваченного в 1968 году. Как отмечается в постановлении суда, северокорейская сторона несёт ответственность перед истцами за побои, незаконное лишение свободы, причинение эмоционального стресса и убийство человека. Корабль-шпион ВМС США был захвачен Северной Кореей в январе 1968 года. Американская сторона утверждает, что имел место захват исследовательского судна, которое во время инцидента находилось в международных водах. Один из 83-х членов экипажа был убит, остальные освобождены через 11 месяцев. 49 живущих в настоящее время членов экипажа и их семьи потребовали возмещения ущерба. Каждому из живых членов экипажа присуждена компенсация в размере от 22 до 48 млн долларов, а членам семей погибшего и умерших определены компенсации в меньших размерах. Решение суда останется символическим, поскольку Пхеньян обычно не реагирует на постановления иностранных судов.