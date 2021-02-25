США согласились с предложением РК о переводе иранских средств в Швейцарию

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Вашингтон в принципе согласился с частичным переводом в Швейцарию иранских средств, замороженных в южнокорейских банках из-за американских санкций. Об этом сообщил 25 февраля журналистам представитель министерства финансов США, добавив, что продолжается обсуждение способа передачи. Средства могут быть отправлены в Иран в рамках Швейцарского соглашения о гуманитарной торговле. Цель данного соглашения состоит в том, чтобы швейцарские компании в пищевой, фармацевтической и медицинской сферах имели надёжный канал платежей, обеспечивающий оплату их экспорта в Иран. США предоставляют участвующим банкам необходимые гарантии того, что финансовые операции не будут заблокированы. По сообщению агентства IRNA, глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил журналистам, что Тегеран получит из Сеула 1 млрд долларов в качестве первого транша из примерно 7 млрд долларов замороженных активов.