Власти РК «глубоко озабочены» действиями Пхеньяна

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Южнокорейские власти «глубоко озабочены» действиями Северной Кореи, которая произвела ракетные пуски в тот момент, когда американская администрация вырабатывает свою северокорейскую политику. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности РК, экстренное заседание которого было созвано после того как стало известно о запуске по крайней мере двух «неопознанных снарядов» в направлении Восточного моря. Участники заседания обсудили ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове и приняли решение провести полный анализ намерений Севера вместе с другими заинтересованными странами. В частности, будет изучен тип снарядов и другие детали в сотрудничестве с органами обороны и разведки США. Между тем, как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, имеющиеся данные указывают на то, что имели место пуски баллистических ракет малой дальности. По предварительной оценке, они пролетели 460 км, достигнув высоты 60 км. Следовательно, Север нарушил резолюции Совета Безопасности ООН.