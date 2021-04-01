Саммит РК-США может состояться в апреле

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Личная встреча президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Джо Байдена может состояться в апреле. Об этом сообщил 2 апреля информированный источник в Сеуле. Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран возможна в рамках саммита Большой семёрки, который состоится в Великобритании в июне, но две страны проводят консультации об организации такой встречи до саммита Большой семёрки. Если им удастся договориться, то шансы визита Мун Чжэ Ина в Вашингтон в ближайшем будущем велики,- сообщил источник. Ожидается, что данный вопрос будет поднят в ходе встречи начальника управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хуна и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в конце этой недели. Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга посетит США в середине апреля.