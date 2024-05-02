К 2044 году трудоспособное население РК сократится на 10 млн человек

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К 2044 году численность трудоспособного населения РК сократится почти на 10 млн человек. Как сообщили 6 мая в Институт народонаселения будущего Корейского полуострова, численность жителей страны в возрасте от 15 до 64 лет, которое в 2023 году составляло 36 млн 570 тыс. человек, сократится до 27 млн 170 тыс. человек. Если в прошлом году в первые классы начальных школ в прошлом году пошли 430 тысяч детей, то уже в 2033 году их число сократится вдвое, до 220 тысяч. Прогнозируется, что в 2060 году смертность составит 746 тысяч, а рождаемость - лишь 156 тысяч человек. Это приведёт к естественной убыли населения на 590 тысяч человек. Общая численность населения РК, оцениваемая в 2023 году в 51 млн 710 тыс., к 2065 году сократится до 39 млн 690 тыс. человек. Сокращение численности трудоспособного населения нанесёт ущерб потреблению и приведёт к коллапсу внутреннего рынка. Необходимость поддерживать растущее пожилое население вызовет замедление экономического роста.