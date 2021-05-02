Средний возраст глав сеульских домохозяйств - 51,8 года.

Средний возраст глав сеульских домохозяйств составил в прошлом году 51,8 года, что на 2,9 года больше, чем пять лет назад. Об этом свидетельствуют статистические показатели столичного региона за 2020 год, опубликованные 4 мая. Средний состав столичных домохозяйств - 2,33 человека, что на 0,31 человека меньше по сравнению с 2015 годом. При этом 33,4% домохозяйств состояли из одного человека. Из двух человек состояли 25,8%, из трёх - 20,6%, из четырёх - 15,8%, а из пяти – лишь 4,5% столичных домохозяйств. 42,1% жителей Сеула имели собственное жильё, 31,3% арендовали его, внося ежемесячную плату, а 26,2% - на основе единовременного залога. Исследование проводилось в сентябре и октябре прошлого года среди 20 тыс. домохозяйств (40 тыс. чел.), 5 тыс. горожан и 2,5 тыс. иностранцев.