Сеул разочарован отказом Пхеньяна от участия в отборе на ЧМ-2022

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17 мая министерство по делам воссоединения РК выразило разочарование окончательным решением Севера прекратить участие в азиатском отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года. Южнокорейское правительство «придерживается позиции, что чемпионат мира и другие международные игры являются возможностью для межкорейского обмена в спорте»,- говорится в заявлении министерства. В нём отмечается также, что Сеул продолжит усилия по поиску других возможностей для достижения прогресса в межкорейском сотрудничестве. 16 мая Азиатская футбольная конфедерация подтвердила отказ Северной Кореи от участия в азиатских отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, которые должны пройти в июне в РК. Футбольная ассоциация КНДР в качестве причины отказа назвала опасения по поводу коронавирусной инфекции. Северокорейские футболисты отказали по той же причине участвовать в квалификационных соревнованиях чемпионата Азии 2023 года, который состоится в Китае.