Президент РК будет председательствовать на саммите P4G

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Президент РК Мун Чжэ Ин будет председательствовать на саммите «Партнёрство для зелёного роста и глобальных целей до 2030 года» (P4G), который состоится 30-31 мая в Сеуле в формате видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 60 глав государств и правительств, а также международных организаций. Саммит P4G представляет собой международную платформу, ускоряющую принятие решений для достижения целей в области устойчивого развития. Он пройдёт под девизом «Инклюзивное экологическое восстановление на пути к углеродной нейтральности» и станет первым многосторонним саммитом по окружающей среде, проводимым в РК. По итогам саммита планируется принять Сеульскую декларацию. Как сообщили 25 мая в администрации южнокорейского президента, перед открытием саммита Мун Чжэ Ин планирует провести по видеосвязи переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Будут обсуждаться отношения между двумя странами.