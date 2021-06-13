Лидер КНДР провёл заседание Центрального военного комитета

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11 июня северокорейский лидер Ким Чон Ын провёл заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Как сообщило агентство ЦТАК, на заседании, проходившем в расширенном составе, были сформулированы важные задачи по дальнейшему повышению боеспособности вооружённых сил и «обеспечению нового поворота в национальной обороне в соответствии с требованиями быстро меняющейся ситуации вокруг Корейского полуострова». Конкретных сведений о содержании поставленных задач в сообщении не приводится. Ким Чон Ын проанализировал сложившуюся ситуацию и «реальное состояние» деятельности Корейской народной армии, изложил «стратегические задачи, которые она должна постоянно выполнять». Он призвал военнослужащих «сохранять высокую боевую готовность, чтобы выполнить свою благородную миссию и долг твёрдо защищать суверенитет и безопасность страны». На заседании также обсуждались организационные вопросы, в том числе, увольнение и назначение командиров,- сообщает ЦТАК.