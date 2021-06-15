Лидер КНДР Ким Чон Ын указал на продовольственную проблему

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15 июня лидер КНДР Ким Чон Ын председательствовал на заседании пленума Центрального комитета Трудодвой партии Кореи (ТПК). Его участники обсудили вопросы текущей международной ситуации, нехватки продовольствия, антикоронавирусных мер и другие темы. По сообщению ЦТАК, в ходе выступления Ким Чон Ын заявил, что в общем экономика страны восстанавливается и в первом полугодии план промышленного производства выполнен на 144%. Однако Ким Чон Ын отметил, что продовольственная ситуация в стране становится напряжённой. Это связанно с тем, что аграрный сектор не выполнил план по производству зерновых культур из-за ущерба, нанесённого тайфуном в прошлом году. В этой связи он подчеркнул, что на пленуме должны быть приняты меры для решения проблемы. По сообщению ЦТАК, пленум ЦК ТПК был созван для разрешения вопросов, связанных с хозяйственной сферой и качеством жизни населения. Сообщается, что Ким Чон Ын поставил задачи по идеальному поддерживанию противоэпидемических мер. По его словам, одновременно государственные органы должны тщательно подойти к реализации экономических планов, чтобы справиться с негативным влиянием пандемии.