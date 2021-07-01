КНДР раскритиковала Японию за использование Олимпиады в политических целях

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КНДР выступила с резкой критикой в адрес японских властей, обвинив их в использовании Олимпийских игр в политических целях и назвав Японию азиатской версией нацистского государства. Такое заявление было сделано 30 июня в статье под заголовком «Олимпийские игры в Токио и политические амбиции Японии», опубликованной на пропагандистском сайте «Уриминчжоккири». В статье осуждается тот факт, что на карте прохождения Олимпийского огня, размещённой на официальном сайте Олимпиады в Токио, южнокорейские острова Токто отмечены точкой, которая окрашена так же, как и территория Японии. Также критике подверглось решение Японии разрешить использование на трибунах флага восходящего солнца «Угильги». Этот флаг в странах Азии воспринимается как символ японского милитаризма. Кроме того, авторы осудили включение корейского легкоатлета Сон Ги Чжона в список олимпийских медалистов Японии в одной из экспозиций в японском Олимпийском музее рядом с главным олимпийским стадионом. Сон Ги Чжон завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Тогда Корея находилась под протекторатом Японии, поэтому спортсмен выступал от Японской империи под именем Китэи Сон. Ранее Северная Корея отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио в связи с угрозой заражения спортсменов COVID-19.