Коллекция произведений искусства покойного главы Samsung Group будет выставлена в Сеуле

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7 июля министерство культуры, спорта и туризма РК определило два участка в качестве основных кандидатов на размещение нового музея, в котором будет выставлена коллекция произведений искусства покойного главы Samsung Group Ли Гон Хи. Местные органы власти по всей стране боролись за право разместить музей у себя. Первый объект находится в районе Сонхён-дон в Сеуле недалеко от Национального музея современного искусства. Участок приобретён правительством города. Второй объект принадлежит министерству культуры, спорта и туризма и находится рядом с Государственным музеем Кореи в округе Ёнсан-гу. Покойный Ли Гон Хи оставил после себя коллекцию, насчитывающую порядка 23 тыс. произведений искусства. Из них около 20 тыс. артефактов древнего искусства, в том числе селадон эпохи Корё, были переданы в дар Государственному музею Кореи, 1.400 произведений современного искусства подарены Национальному музею современного искусства. Несмотря на то, что разместить коллекцию решено на территории Сеула, министерство культуры, спорта и туризма РК пообещало, что будут организованы выездные выставки для демонстрации коллекции в других регионах. Однако местные органы власти города Тэгу и провинции Кёнсан-Намдо выступили решительно против этого решения, заявив, что оно идёт вразрез с принципами равномерного культурного развития регионов.